Visites gratuites du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem !, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille

Informations pratiques

Visites gratuites du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem ! 19 et 20 septembre Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Bouches-du-Rhône

Places limitées, pensez à vous-inscrire sur reservationccr@mucem.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Centre de Conservation et de Ressources (CCR) du Mucem ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir les coulisses de ses collections !

Cette année, la programmation s’inscrit dans le thème national « Patrimoine en péril ». À travers une série de visites guidées et d’ateliers, partez à la rencontre des métiers, des savoir-faire et des enjeux qui permettent de préserver les collections pour les générations futures. Des visites sur les thématiques « patrimoine en temps de guerre », « matières sensibles » et « conservation préventive » viendront alimenter la programmation.

Tout au long du week-end, des visites thématiques seront proposées chaque heure (de 10h à 18h, hors pause déjeuner de 12h à 13h). Elles vous emmèneront au cœur des réserves du Mucem, de l’appartement témoin et de la salle de consultation, où des objets exceptionnels seront présentés de manière privilégiée.

Des ateliers autour de la photographie, de la bibliothèque et des archives viendront compléter ce parcours et permettront à chacun d’explorer différentes facettes de la conservation et de la transmission du patrimoine.

Temps fort de cette édition, une visite exceptionnelle réunira le Mucem, les Archives municipales de Marseille et le CICRP (Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine), le samedi de 14h à 16h, sur réservation. Ce parcours permettra de découvrir les trois institutions à travers des « visites flash » spécialement conçues autour du thème « Patrimoine en péril ».

Au CCR du Mucem, les visiteurs auront l’opportunité d’approcher trois objets présentés exceptionnellement en salle de consultation pour évoquer la question du patrimoine en temps de guerre.

Venez explorer l’envers du décor et porter un nouveau regard sur les collections du Mucem !

Places limitées, pensez à vous-inscrire sur reservationccr@mucem.org

Centre de Conservation et de Ressources du Mucem 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 84 35 14 23 https://mucem.org/ [{« type »: « email », « value »: « reservationccr@mucem.org »}] [{« link »: « mailto:reservationccr@mucem.org »}] Ouvert de 09h à 17h

Tous les jours sauf le samedi et le dimanche

13 000 m2 dont 7 000 m2 de réserves

«Conservation et valorisation des collections: cette double responsabilité est le fondement de l’activité du CCR»

Partez à la découverte des coulisses du Mucem, le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem (CCR) situé dans le quartier de la Belle de Mai et bâti par l’agence d’architecture Corinne Vezzoni et associés.

Écrin plutôt que coffre-fort, contrairement à de classiques réserves de musée, le CCR se décline en quatre espaces ouverts au public : une salle de consultation des objets, une salle de lecture pour la consultation des archives, de la bibliothèque et de la documentation, une salle d’exposition et l’appartement témoin, réserve spécialement aménagée pour la visite. La bibliothèque du Mucem, situé au CCR, offre la possibilité d’emprunter ou de consulter sur place quelque 150 000 livres et revues sur la France, l’Europe et la Méditerranée. 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

En métro : lignes 1 et 2—arrêt Gare St-Charles

En bus : ligne 49 (arrêt Belle de Mai La Friche) et ligne 56 (arrêt Pôle média ou Archives municipales)

En tramway : T2 – arrêt Longchamp

Autres accès : Gare SNCF Marseille Saint-Charles—Gare routière St-Charles

Plus d’informations sur rtm.fr

Le Centre de Conservation et de Ressources (CCR) du Mucem ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir les coulisses de ses collections !

Grandes réserves du Mucem au Centre de Conservation et de Ressources © Julie Cohen, Mucem