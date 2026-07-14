Visites guidées, Abbaye Notre-Dame des Anges, Landéda

Informations pratiques

Visites guidées 19 et 20 septembre Abbaye Notre-Dame des Anges Finistère

4€ à partir de 18 ans , 2€ de 12-18 ans , gratuit <12 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées d’environ 3/4h d’heure

Abbaye Notre-Dame des Anges 470 route des anges 29870 Landéda Landéda 29870 Aber-Wrac’h Finistère Bretagne 06 88 96 00 95 https://abbayedesanges.com https://abers-patrimoine.bzh/kpoi/notre-dame-des-anges/ Abbaye franciscaine fondée en 1507 par les moines venus de l’Ile vierge avec l’aide de Tanguy du Chastel et des Kermavan.

Située sur la mer, elle comporte 123 pots acoustiques en terre inclus dans les murs de l’abbatiale.

Porphyre Pinchon, dessinateur de Bécassine y a habité de 1930 à sa mort .

Depuis sa reprise en 2000, à l’état de ruine, elle a fait l’objet de travaux importants, toujours en cours. Brest 25 kms

Parking le long de la route de la corniche

Journées Européennes du Patrimoine

©Chantal Tetrel