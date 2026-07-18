[Visites guidées] Agora, cité Internationale de la danse, Agora, Cité Internationale de la Danse, Montpellier

Informations pratiques

[Visites guidées] Agora, cité Internationale de la danse 19 et 20 septembre Agora, Cité Internationale de la Danse Hérault

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’Agora, Cité internationale de la danse

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Agora ouvrira ses portes samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h.

L’entrée se fera par la porte bleue, côté boulevard Louis-Blanc.

Des visites guidées seront proposées à 14h30, 15h30 et 16h30.

Réservation obligatoire via le site internet (à partir de mi-septembre 2026) : www.agora-citeinternationaledeladanse.com

L’occasion de pouvoir découvrir ce bâtiment inscrit au titre des monuments historiques en 1991.

Agora, Cité Internationale de la Danse 2 boulevard Louis Blanc, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33 (0)4 67 60 83 60 http://www.agora-citeinternationaledeladanse.com https://www.instagram.com/ccn_occitanie/;https://ici-ccn.com/;https://www.facebook.com/ccnoccitanie;https://www.instagram.com/montpellierdanse/;https://www.facebook.com/MontpellierDanse/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.agora-citeinternationaledeladanse.com »}] [{« link »: « http://www.agora-citeinternationaledeladanse.com »}] L’Agora, Cité Internationale de la Danse est un lieu dédié à la danse contemporaine. Situé dans l’ancien Couvent des Ursulines datant du XVe siècle et restauré dans les années 1990 par les architectes Lipsky et Rollet.

Ce lieu ouvert au public programme des spectacles tout au long de la saison et pendant le festival Montpellier Danse, des rencontres avec les artistes accueilli·es en résidence, des ateliers de pratique et mène des projets de formation et de sensibilisation à la culture chorégraphique. Le lieu est accessible en tram, lignes 1 ou 4, arrêt Louis Blanc. Si vous êtes motorisé, vous pouvez facilement stationner à proximité, parking « Corum ».

Visite guidée de l’Agora, Cité Internationale de la Danse

© Agora – Denise Oliver