Visites guidées Architecture & patrimoine du XXe siècle de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Visites guidées Architecture & patrimoine du XXe siècle de Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association Parcours d’architecture propose de découvrir le centre-ville de Saint-Lary Soulan à travers son architecture. Ces balades urbaines permettront de dévoiler des éléments peu connus, des détails oubliés, de raviver des souvenirs, de se rappeler d’édifices disparus. Elles seront l’occasion de revenir sur l’invention et l’évolution de cette station touristique. Uniquement sur réservation.

Gratuit. Dans le cadre du Mois du Patrimoine. Inscription au 06 42 17 66 31.

Au départ de la Maison du Patrimoine. .

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 51 76 86 46 parcoursdarchitecture@gmail.com

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English :

The Parcours d’architecture association invites you to explore downtown Saint-Lary Soulan through its architecture. These urban walks will reveal little-known features and forgotten details, rekindle memories, and bring to mind buildings that are no longer there. They will provide an opportunity to reflect on the “invention” and evolution of this resort town. Reservations required.

L’événement Visites guidées Architecture & patrimoine du XXe siècle de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de St Lary|CDT65