Visites guidées avec démonstrations – Des premiers paysans à l’époque romaine, Musée d’Unterlinden, Colmar

Visites guidées avec démonstrations – Des premiers paysans à l’époque romaine Dimanche 14 juin, 14h00, 15h30 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

Tarif : 4,50 € + droit d’entrée réduit à 7 € ; Nbr de places : limité à 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Visite guidée des espaces archéologiques, suivie d’une démonstration sur le façonnage de l’ambre et de la présentation en costume du vêtement à l’âge du Fer, par des archéologues.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art du XXe siècle. Ce cheminement dans le temps, au coeur de collections encyclopédiques, permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture du Musée, unifiées et magnifiées par les architectes Herzog & de Meuron. Dans le cloître médiéval est présenté l’art du Moyen-Age et de la Renaissance avec des oeuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas Cranach … et le chef-d’oeuvre incontournable, le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Grünewald et Nicolas de Haguenau. Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations temporaires, et l’aile contemporaine constitue le nouvel écrin des artistes majeurs du XXe siècle tels que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet…

Visite guidée des espaces archéologiques, suivie d’une démonstration sur le façonnage de l’ambre et de la présentation en costume du vêtement à l’âge du Fer, par des archéologues.

© Gilles Gay