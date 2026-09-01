Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche
samedi 19 septembre 2026 · Pont-de-l'Arche
Informations pratiques
Pont-de-l’Arche
Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine
Bailliage de Pont-de-l’Arche, 21 bis Rue Blin Pont-de-l’Arche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Tour à tour tribunal, prison, mairie, atelier d’artiste ou usine de parapluies, le bailliage est riche d’une histoire de plusieurs siècles. Geôles, graffitis, cour des prisons… Durant une heure, les visiteurs découvriront les trésors cachés de ce bâtiment remontant au 17e siècle. Le samedi, visites à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00. Le dimanche, visites à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00. .
Bailliage de Pont-de-l’Arche, 21 bis Rue Blin Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 50 85 50
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English : Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine
L’événement Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Eure
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