UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-de-l'Arche

Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche

samedi 19 septembre 2026 · Pont-de-l'Arche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Bailliage de Pont-de-l'Arche, 21 bis Rue Blin
Ville
27340 Pont-de-l'Arche
Département
Eure
Tarif

Pont-de-l’Arche

Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine

Bailliage de Pont-de-l’Arche, 21 bis Rue Blin Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Tour à tour tribunal, prison, mairie, atelier d’artiste ou usine de parapluies, le bailliage est riche d’une histoire de plusieurs siècles. Geôles, graffitis, cour des prisons… Durant une heure, les visiteurs découvriront les trésors cachés de ce bâtiment remontant au 17e siècle. Le samedi, visites à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00. Le dimanche, visites à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00.   .

Bailliage de Pont-de-l’Arche, 21 bis Rue Blin Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 50 85 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine

L’événement Visites guidées Bailliage Journées européennes du patrimoine Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Eure

À voir aussi à Pont-de-l'Arche (Eure)