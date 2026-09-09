AGENDA · Saverne
Visites guidées & contes au jardin Saverne
samedi 19 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Visites guidées & contes au jardin
Rue des Murs Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Jardin Public Interreligieux a fait peau neuve !
Profitez des journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir ce jardin emblématique de Saverne. .
Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21
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English :
L’événement Visites guidées & contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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