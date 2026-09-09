Informations pratiques

Saverne

Visites guidées & contes au jardin

Rue des Murs Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Jardin Public Interreligieux a fait peau neuve !

Profitez des journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir ce jardin emblématique de Saverne. .

Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21

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English :

L’événement Visites guidées & contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région