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AGENDA · Saverne

Visites guidées & contes au jardin Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Rue des Murs
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Visites guidées & contes au jardin

Rue des Murs Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Jardin Public Interreligieux a fait peau neuve !

Profitez des journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir ce jardin emblématique de Saverne.   .

Rue des Murs Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 72 39 21 

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English :

L’événement Visites guidées & contes au jardin Saverne a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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