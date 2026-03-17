Visites guidées dans le Jovinien Printemps 2026 Joigny
Visites guidées dans le Jovinien Printemps 2026 Joigny vendredi 10 avril 2026.
Visites guidées dans le Jovinien Printemps 2026
4 quai Ragobert Joigny Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-18 2026-05-06 2026-05-25 2026-05-30 2026-06-05 2026-06-19
Visites des villages du Jovinien en compagnies de guides-conférenciers de l’Office de Tourisme de Joigny Durée 1h30 Se renseigner à l’office de tourisme pour les points de rdv des visites .
4 quai Ragobert Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visites guidées dans le Jovinien Printemps 2026
L’événement Visites guidées dans le Jovinien Printemps 2026 Joigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)