Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:30:00

2026-06-06 2026-06-25

Visites thématiques Maisons à pans de Bois Patrimoine au fil de l’eau. En compagnie de guides-conférenciers de l’office de tourisme Réservation obligatoire .

Office de Tourisme Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

