Visites guidées de la Basilique de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Notre-Dame de Fourvière · Lyon
Informations pratiques
Visites guidées de la Basilique de Fourvière 19 et 20 septembre Notre-Dame de Fourvière Rhône
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Samedi : dépars à 9h, 9h30, 10h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, et 16h
Dimanche : départs à 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, et 16h
Visite guidée de 1h
Découvrez l’histoire de la basilique Notre Dame de Fourvière, monument emblématique de la ville de Lyon, depuis sa construction au XIXème siècle jusqu’à nos jours. Cette visite est une invitation à admirer le décor majestueux de la basilique à travers ses mosaïques, ses sculptures et ses vitraux. Sur les pas des architectes Pierre Bossan et Sainte Marie Perrin, laissez-vous imprégner du symbolisme et de la spiritualité de ce site classé Monument Historique.
Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fourviere.org/visite-decouverte-de-la-basilique-journees-du-patrimoine.html »}] Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897.
Journées européennes du patrimoine
©fondationfourviere
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