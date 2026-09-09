Visites guidées de la fôret d’Escoublac, Forêt d’Escoublac, La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Visites guidées de la fôret d’Escoublac Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Forêt d’Escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La forêt d’Escoublac vous propose une escapade rafraîchissante, alliant détente et découverte historique.

Deux visites guidées le samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 17h au départ du parking de l’EPHAD de la forêt (boulevard de la forêt). Sur inscription à culture@mairie-labaule.fr.

Forêt d’Escoublac forêt d’Escoublac La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:culture@mairie-labaule.fr »}]

La forêt d’Escoublac vous propose une escapade rafraîchissante, alliant détente et découverte historique.

©Villelabaule