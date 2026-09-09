Visites guidées des serres municipales, 33 avenue Jean Mermoz, La Baule-Escoublac

Informations pratiques

Visites guidées des serres municipales Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 33 avenue Jean Mermoz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les serres municipales vous accueillent pour découvrir comment la nature est sublimée afin d’embellir la ville et animer ses événements.

Deux visites guidées le samedi 19 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 17h. Sur inscription à culture@mairie-labaule.fr.

33 avenue Jean Mermoz 33 avenue Jean Mermoz, la Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:culture@mairie-labaule.fr »}]

Les serres municipales vous accueillent pour découvrir comment la nature est sublimée afin d’embellir la ville et animer ses événements.

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