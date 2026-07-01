Visites guidées de la gare de Metz, élue plus belle gare de France, Gare SNCF de METZ – 3 Place du Général de Gaulle – 57000 METZ, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Gare SNCF de METZ - 3 Place du Général de Gaulle - 57000 METZ · Metz

Informations pratiques

Visites guidées de la gare de Metz, élue plus belle gare de France 19 et 20 septembre Gare SNCF de METZ – 3 Place du Général de Gaulle – 57000 METZ Moselle

Limité à 20 places par visite. Les réservations seront ouvertes à partir du 1er septembre 2026 (sélectionner la date de visite choisie, en haut à gauche de la page d’accueil du site de réservation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées de la gare de Metz organisées par SNCF Gares & Connexions avec l’agence Inspire METZ.

La gare de Metz fut inaugurée en 1908, à l’époque où la ville faisait partie de l’Empire allemand.

À la fois ultra-moderne et monumentale, elle répondait à des enjeux militaires. Pourtant, avec ses allures d’église romane et ses nombreuses sculptures, elle se présente aussi comme un livre d’images et une invitation au voyage.

Pour les Journées du Patrimoine, elle dévoilera exceptionnellement quelques espaces habituellement fermés au public, révélant ainsi une part plus discrète de son histoire.

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Visites guidées de la gare de Metz organisées par SNCF Gares & Connexions avec l’agence Inspire METZ.

©Alexis Toureau