Visites guidées de la livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Visites guidées de la livrée Ceccano Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du bâtiment (livrée cardinalice du 14e siècle, collège des Jésuites des 16e-18e siècles, plafonds peints et peintures murales du 14e siècle) : venez découvrir ou redécouvrir le magnifique bâtiment qui abrite aujourd’hui le site centre-ville d’Avignon Bibliothèques, en profitant d’un accès à l’ensemble du bâtiment plus large que lors des visites libres.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Journées européennes du patrimoine Tout public Journées européennes du patrimoine