Visites guidées de la maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Maison Clémangis · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visites guidées de la maison Clémangis Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Clémangis Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez à la rencontre de l’architecture et du patrimoine en visitant l’une des plus anciennes maisons de Châlons.
Profitez d’une galerie d’expositions de photographies autour de l’architecture et plongez dans l’oeuvre d’une pionnière du modernisme en France, Eileen Gray.
Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).
Venez à la rencontre de l’architecture et du patrimoine en visitant l’une des plus anciennes maisons de Châlons.
© Animation du Patrimoine, Chalons-en-Champagne
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