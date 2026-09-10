Visites guidées de la Maison des cultures et des mémoires de Guyane (MCMG), Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Visites guidées de la Maison des cultures et des mémoires de Guyane (MCMG) Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Visites guidées de la MCMG conduites par le Directeur des Archives territoriales de Guyane, Georges Rech

Sur inscription : archives@ctguyane.fr Lieu : accueil MCMG

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 [{« type »: « email », « value »: « archives@ctguyane.fr »}] [{« link »: « mailto:archives@ctguyane.fr »}] Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Visites guidées de la MCMG

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