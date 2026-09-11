Visites guidées de la Préfecture de La Réunion, Préfecture de La Réunion, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de La Réunion · Saint-Denis
Informations pratiques
Visites guidées de la Préfecture de La Réunion 19 et 20 septembre Préfecture de La Réunion La Réunion
Places limitées, réservez votre créneau à partir du 1er septembre 2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:45:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Comme chaque année, l’Hôtel de préfecture, lieu emblématique de La Réunion, ouvre ses portes aux visiteurs et propose des visites commentées par des guides-conférenciers.
Visites de 45 minutes avec un départ de toutes les 15 minutes. La réservation est vivement conseillée afin de faciliter l’accès au bâtiment et éviter l’attente sur place. Les réservations se font via le lien mentionné.
* Derniers départs à 12h45 et 16h00.
Préfecture de La Réunion Rue du Gouvernement, 97400 Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/wP6QRD »}]
Visites guidées de la Préfecture de La Réunion
©JL Allegre
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