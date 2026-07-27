UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Batz-sur-Mer

Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer

lundi 27 juillet 2026 · Église Saint-Guénolé · Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:45:00
Lieu
Église Saint-Guénolé
Adresse
Place du Garnal
Ville
44740 Batz-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Batz-sur-Mer

Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé

Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:45:00
fin : 2026-07-30 17:45:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18

Des visites guidées gratuites de l’église sont proposées par la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) sur place.

• Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h45 et de 14h45 à
17h45
• Dimanche de 14h45 à 17h45   .

Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 76 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)