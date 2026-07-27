Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer
lundi 27 juillet 2026 · Église Saint-Guénolé · Batz-sur-Mer
Informations pratiques
Batz-sur-Mer
Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé
Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:45:00
fin : 2026-07-30 17:45:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18
Des visites guidées gratuites de l’église sont proposées par la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) sur place.
• Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h45 et de 14h45 à
17h45
• Dimanche de 14h45 à 17h45 .
Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 76 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
À voir aussi à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Exposition Chris, maitre pastelliste Batz-sur-Mer 29 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable Batz-sur-Mer 30 juillet 2026
- Soirées musicales et familiales Église Saint-Guénolé place du Garnal Batz-sur-Mer 30 juillet 2026
- Marins d’eau douce Batz-sur-Mer 31 juillet 2026
- Initiation à la pêche à pied Batz-sur-Mer 31 juillet 2026