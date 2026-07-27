Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer

Informations pratiques

Batz-sur-Mer

Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé

Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:45:00

fin : 2026-07-30 17:45:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18

Des visites guidées gratuites de l’église sont proposées par la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) sur place.

• Du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h45 et de 14h45 à

17h45

• Dimanche de 14h45 à 17h45 .

Église Saint-Guénolé Place du Garnal Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 76 18

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English :

L’événement Visites guidées de l’Église Saint-Guénolé Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44