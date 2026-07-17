Visites guidées de l’Espace Job, Espace JOB, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse
Informations pratiques
Visites guidées de l’Espace Job Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 Espace JOB Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Exposition de photographies de Jean Dieuzaide et visites guidées de l’ancienne usine JOB en compagnie d’anciens ouvriers.
Départs des visites guidées à 14h30, 16h et 17h30.
Visite libre de 14h à 18h.
Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Exposition de photos de Jean Dieuzaide. Visites guidées de l’ancienne usine Job en compagnie d’anciens ouvriers (14h30, 16h, 17h30) et visite libre de 14h à 18h.
©cg
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