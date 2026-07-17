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Visites guidées de l’Espace Job, Espace JOB, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse

Visites guidées de l’Espace Job, Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace JOB
Adresse
105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visites guidées de l’Espace Job Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00, 17h30 Espace JOB Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00

Exposition de photographies de Jean Dieuzaide et visites guidées de l’ancienne usine JOB en compagnie d’anciens ouvriers.
Départs des visites guidées à 14h30, 16h et 17h30.
Visite libre de 14h à 18h.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Exposition de photos de Jean Dieuzaide. Visites guidées de l’ancienne usine Job en compagnie d’anciens ouvriers (14h30, 16h, 17h30) et visite libre de 14h à 18h.

©cg

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