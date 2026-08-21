Visites guidées de l’exposition, Archives départementales De La Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Limitées à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Sous la conduite des archivistes, cette visite vous permet de découvrir l’exposition temporaire Haute-Saône/Mexique : 40 ans de jumelage, 2 siècles d’histoire.

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 30 »}]

Sous la conduite des archivistes, cette visite vous permet de découvrir l’exposition temporaire « Haute-Saône/Mexique : 40 ans de jumelage, 2 siècles d’histoire ».

© Archives départementales de la Haute-Saône_1902W1_protocole d’amitié Haute-Saône Mexique (1986)