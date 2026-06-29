Visites guidées de l’exposition « clic! » Musée de l ‘Illustration Jeunesse Moulins
samedi 17 octobre 2026 · Musée de l 'Illustration Jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visites guidées de l’exposition « clic! »
Musée de l ‘Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-12-12
Visite commentée par la commissaire d’exposition Laurence Le Guen.
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Musée de l ‘Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58
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English :
Guided tour by the curator: Laurence Le Guen.
L’événement Visites guidées de l’exposition « clic! » Moulins a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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