samedi 17 octobre 2026 · Musée de l 'Illustration Jeunesse · Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visites guidées de l’exposition « clic! »

Musée de l ‘Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-12-12

Visite commentée par la commissaire d’exposition Laurence Le Guen.

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Musée de l ‘Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

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English :

Guided tour by the curator: Laurence Le Guen.

L’événement Visites guidées de l’exposition « clic! » Moulins a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région