Visites guidées de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition : Fragiles archives, préserver pour transmettre 19 et 20 septembre Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Pour mener à bien les missions de conservation et de transmission des documents dont elles ont la charge, les Archives départementales et métropolitaines bénéficient d’un atelier de restauration.

Tous les documents portent les traces de leurs vies passées : manipulations peu délicates, aléas climatiques, accidents ou simplement négligence.

Moisissures, plis, déchirures, taches… témoignent ainsi de leurs usages et de leur transmission.

À l’atelier de restauration des Archives, restaurer ne consiste pas seulement à réparer, il s’agit d’observer, d’analyser, de choisir avec soin : intervenir sans effacer l’histoire, stabiliser sans transformer. Chaque document invite à un dialogue entre passé et présent, où la main des restauratrices accompagne le temps.

Des parchemins enluminés aux dessins préparatoires en passant par les plans, les sceaux ou les photographies sur plaque de verre, les documents sélectionnés pour cette exposition illustrent ces questionnements. Leur présentation permet de découvrir des documents inédits et singuliers, de mesurer le travail effectué, de comprendre aussi certaines limites.

Les plus jeunes pourront suivre la visite à l’aide d’un livret-jeu spécialement conçu pour eux.

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 34 Rue Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472353500 https://archives.rhone.fr https://www.instagram.com/archives_rhone_metropole/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-guidees-de-lexposition-fragiles-archives-preserver-pour-transmettre »}] Les “archives” sont l’ensemble des documents produits ou reçus par une personne ou un organisme dans le cadre de son activité.

Ces documents peuvent être sur papier, mais il peut aussi s’agir de fichiers informatiques sur un ordinateur, de films ou de photographies… Ils sont établis pour garder une trace ou faire preuve pendant un certain temps, mais ils présentent aussi souvent un intérêt historique.

Les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon sont compétentes pour les archives des collectivités, des administrations et des juridictions produites sur le territoire du département et de la métropole. Elles s’intéressent aussi à certaines archives privées. Elles ont quatre missions essentielles : collecter, classer, conserver et communiquer. Métro : ligne B – arrêt Gare Part-Dieu et ligne D – arrêt Sans souci ou Garibaldi. Tramway : ligne T4 – arrêt Archives départementales. Bus : ligne 25, C11 et C13 – arrêt La Villette, ligne C7 – arrêt Félix Faure-Vivier merle. Vélo’v : Kimmerling / Faure.

Pour mener à bien les missions de conservation et de transmission des documents dont elles ont la charge, les Archives départementales et métropolitaines bénéficient d’un atelier de restauration.

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