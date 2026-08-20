Visites guidées de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar », Institut du Monde Arabe – Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar » 3 et 4 octobre Institut du Monde Arabe – Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T15:00:00+02:00

Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Se faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.

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Institut du Monde Arabe – Tourcoing 9 rue Gabriel 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.28.35.04.00 [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.35.04.00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ima-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/exposition-le-liban-de-serge-najjar/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Visites guidées gratuite réservées aux participants des Nuits des bibliothèques.

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