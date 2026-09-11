Visites guidées de l’Hôtel de Blossac, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes

Informations pratiques

Visites guidées de l’Hôtel de Blossac 19 et 20 septembre Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) Ille-et-Vilaine

la visite de l’intérieur du bâtiment est proposée par groupe de 25 personnes Contremarques délivrées sur place pour les visites de chaque après-midi à l’ouverture des portes dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de l’histoire, de l’architecture et de la vie au XVIIIe siècle de l’un des plus beaux hôtels particuliers de Rennes, résidence des gouverneurs de la province de Bretagne durant l’Ancien Régime, actuellement siège de la direction régionale des affaires culturelles (service du ministère de la culture).

La visite est assurée par les membres de la conservation régionale des monuments historiques.

En accès libre présentations de l’archéologie en Bretagne et de 200 ans de recul sur l’usage de la photographie au service de la restauration des monuments historiques en Bretagne.

Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) DRAC Bretagne – 6, rue du Chapitre CS 24405, Rennes, 35044 Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 29 67 00 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne L’hôtel fut construit à compter de 1728 à la suite de l’incendie de Rennes de 1720, sur un dessin supposé de Jacques Gabriel.

Il présente une architecture classique unique en Bretagne, notamment pour sa superficie, la taille de son bâti, l’assemblage architectural de plusieurs bâtiments et son escalier d’honneur.

D’abord résidence de la famille de parlementaires La Bourdonnaye, comtes de Blossac, l’hôtel est loué de 1732 à 1789, pour devenir la résidence du gouverneur de la province de Bretagne.

Ségmenté en plusieurs logements de location de la révolution au XXème siècle, l’hôtel retrouve son intégrité à la suite de plusieurs campagnes de travaux de restauration et devient en 1977 le siège de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), service déconcentré du ministère de la culture.

Présentation de l’histoire, de l’architecture et de la vie au XVIIIe siècle de l’un des plus beaux hôtels particuliers de Rennes, résidence des gouverneurs de la province de Bretagne durant l’Ancien …

© DRAC Bretagne