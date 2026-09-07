Visites guidées de l’Hôtel-Dieu, Hôtel Dieu de Belleville, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Visites guidées de l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Hôtel Dieu de Belleville Rhône

Départ toutes les 30 minutes dès 10h15. Sur inscription à partir du 4 septembre au 04 74 66 44 67 ou hotel-dieu@belleville-en-beaujolais et sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle et du bloc chirurgical du début du XXe siècle.

Hôtel Dieu de Belleville 68, rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 44 67 http://www.beaujolaisvignoble.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 66 44 67 »}, {« type »: « email », « value »: « hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr »}]

Visites commentées de l’apothicairerie du XVIIIe siècle et du bloc chirurgical du début du XXe siècle.

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