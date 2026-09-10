Visites guidées des Archives municipales de Lille, Hôtel de Ville Lille, Lille

Informations pratiques

Visites guidées des Archives municipales de Lille Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hôtel de Ville Lille Nord

Réservation sur le site jep.lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Vous avez toujours voulu découvrir les archives sans jamais oser passer la porte ? Vous avez envie de découvrir l’envers du décor ? Cette visite est faite pour vous et pour tous les curieux qui souhaitent découvrir un métier méconnu et quelques précieux documents sur l’histoire de Lille.

A l’occasion de cette visite, l’équipe des Archives vous expliquera pourquoi 10 kilomètres de documents sont conservés dans l’Hôtel de Ville et pourquoi il est intéressant de venir les consulter, librement et gratuitement, dans la salle de lecture.

Visites sur réservation à partir du site jep.lille.fr, dans la limite des places disponibles.

Horaires des visites : Samedi 19 septembre à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures et à 17 heures

Durée de la visite : 1 heure environ

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] [{« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Journees-du-patrimoine-et-du-matrimoine-2026 »}]

Venez visiter les Archives municipales de Lille dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine 2026

DICOM – Ville de Lille.