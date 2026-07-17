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Visites guidées des coulisses des Archives de la Ville de Genève, Autre lieu, Genève

mercredi 2 septembre 2026 · Autre lieu · Genève

Visites guidées des coulisses des Archives de la Ville de Genève, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Lieu
Autre lieu
Adresse
Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Visites guidées des coulisses des Archives de la Ville de Genève 2 et 4 septembre Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T17:30:00+02:00 – 2026-09-02T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-04T12:30:00+02:00 – 2026-09-04T13:15:00+02:00

Les Archives de la Ville de Genève célèbrent en 2026 les quarante ans de leur création.
À cette occasion, elles vous invitent dans leurs coulisses, à la découverte des documents qui forment la mémoire de la Ville de Genève et du métier de celles et ceux qui en assurent la conservation.
Places limitées, réservation obligatoire: informations pratiques et modalités d’inscription

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « archives@geneve.ch »}] [{« link »: « https://archives.geneve.ch/n/visites-guidees-des-coulisses-des-archives/n:208 »}]
Découvrez les archives de la Ville de Genève au cœur de leur lieu de conservation

Niels Ackermann / Ville de Genève

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