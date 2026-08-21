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Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts et d'archéologie · Dole

Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des beaux-arts et d'archéologie
Adresse
85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Entrée libre dans la limites des places disponibles (12 par créneau)

Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre dans la limites des places disponibles (12 par créneau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir les endroits habituellement inaccessibles aux visiteurs (réserves, ateliers, etc.) au cours d’une visite exceptionnelle au musée des beaux art et d’archéologie de Dole.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).
Venez découvrir les endroits habituellement inaccessibles aux visiteurs (réserves, ateliers, etc.) au cours d’une visite exceptionnelle.

©Musée des Beaux-Arts de Dole

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