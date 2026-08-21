Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Informations pratiques

Visites guidées des coulisses du musée des Beaux-Arts 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Entrée libre dans la limites des places disponibles (12 par créneau)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir les endroits habituellement inaccessibles aux visiteurs (réserves, ateliers, etc.) au cours d’une visite exceptionnelle au musée des beaux art et d’archéologie de Dole.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Bâtiment militaire, dit le Pavillon des officiers, typique de l’architecture comtoise du XVIIIe siècle. Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).

Venez découvrir les endroits habituellement inaccessibles aux visiteurs (réserves, ateliers, etc.) au cours d’une visite exceptionnelle.

©Musée des Beaux-Arts de Dole