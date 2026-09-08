Visites guidées des locaux (le dimanche), Archives départementales du Doubs, Besançon
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales du Doubs · Besançon
Informations pratiques
Visites guidées des locaux (le dimanche) Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives départementales du Doubs Doubs
Visites par petits groupes limités à 15 personnes. Départs toutes les demi-heures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les visites du dimanche feront la part belle à la conservation des archives et aux ateliers de reliure et de restauration. Contrôle, collecte et communication des documents seront également abordés au cours de visites thématiques que vous pourrez suivre tout au long de l’après-midi.
https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026
Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr [{« link »: « https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.
### Les visites du dimanche feront la part belle à la conservation des archives et aux ateliers de reliure et de restauration. Contrôle, collecte et communication des documents seront également au de…
© Lydie Besançon, Archives du Doubs
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