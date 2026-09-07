Visites guidées des locaux (le samedi), Archives départementales du Doubs, Besançon

Informations pratiques

Visites guidées des locaux (le samedi) Samedi 19 septembre, 14h30 Archives départementales du Doubs Doubs

Limité à 15 personnes par groupe, départs toutes les demi-heures. Le samedi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les visites des locaux sont proposées le samedi autour de la variété des fonds d’archives, mais aussi de leur collecte et de leur communication.

https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026

Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr [{« link »: « https://archives.doubs.fr/page/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.

Les visites des locaux sont proposées le samedi autour de la variété des fonds d’archives, mais aussi de leur collecte et de leur communication.

©Lydie Besançon, AD du Doubs