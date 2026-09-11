Visites guidées des magasins de conservation Archives de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 – 18:00

Gratuit : oui pour un confort de visite, les groupes sont limités à 15 personnes ; attention plusieurs marches sont présentes sur le parcours de visite ! Créneau de visite à réserver en ligne En famille, Adulte

Les Archives de Nantes vous invitent à découvrir une sélection de documents en lien avec leur exposition « Naître à Nantes » présentée place Royale. Les agents des Archives (archivistes et médiatrices culturelles) vous accompagneront au cours d’une visite dans les différents magasins de conservation, lieux habituellement interdits au public.

Archives de Nantes Nantes 44000

https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/archives-de-nantes/s-inscrire-a-un-evenement-individuel-archives-municipales



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