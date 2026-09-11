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Visites guidées des magasins de conservation Archives de Nantes Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes · Nantes

Visites guidées des magasins de conservation Archives de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Archives de Nantes
Adresse
1 rue d'Enfer à Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
pour un confort de visite, les groupes sont limités à 15 personnes ; attention plusieurs marches sont présentes sur le parcours de visite ! Créneau de visite à réserver en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 – 18:00
Gratuit : oui pour un confort de visite, les groupes sont limités à 15 personnes ; attention plusieurs marches sont présentes sur le parcours de visite ! Créneau de visite à réserver en ligne En famille, Adulte 

Les Archives de Nantes vous invitent à découvrir une sélection de documents en lien avec leur exposition « Naître à Nantes » présentée place Royale. Les agents des Archives (archivistes et médiatrices culturelles) vous accompagneront au cours d’une visite dans les différents magasins de conservation, lieux habituellement interdits au public.

Archives de Nantes Nantes 44000
https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/archives-de-nantes/s-inscrire-a-un-evenement-individuel-archives-municipales


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