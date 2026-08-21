Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille

Informations pratiques

Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants Samedi 19 septembre, 14h00 Tours Les Labourdettes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée des tours Labourdette avec leurs habitants et ouverture exceptionnelle d’appartements. Une immersion au cœur d’un patrimoine vivant et partagé.

Tours Les Labourdettes 14 square Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 98 68 33 96

Visite guidée des tours Labourdette avec leurs habitants et ouverture exceptionnelle d’appartements. Une immersion au cœur d’un patrimoine vivant et partagé.

©Jonathan Cacchia