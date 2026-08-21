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Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Tours Les Labourdettes · Marseille

Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants, Tours Les Labourdettes, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tours Les Labourdettes
Adresse
14 square Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Visites guidées des tours Labourdette par leurs habitants Samedi 19 septembre, 14h00 Tours Les Labourdettes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée des tours Labourdette avec leurs habitants et ouverture exceptionnelle d’appartements. Une immersion au cœur d’un patrimoine vivant et partagé.

Tours Les Labourdettes 14 square Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 98 68 33 96
Visite guidée des tours Labourdette avec leurs habitants et ouverture exceptionnelle d’appartements. Une immersion au cœur d’un patrimoine vivant et partagé.

©Jonathan Cacchia

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