Visites guidées du Carmel de Pamiers, Cloître du Carmel, Pamiers

Informations pratiques

Visites guidées du Carmel de Pamiers 19 et 20 septembre Cloître du Carmel Ariège

Gratuit. Sur réservation. 3 visites par jour : 10h, 12h et 16h. Etage non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le guide à la découverte du monastère, fondé au XVIIe siècle, du cloître à la chapelle, en passant par les cellules des carmélites.

Visites accessibles aux enfants à partir de 12 ans.

Départ place du Mercadal, à côté de l’ancien tribunal.

Réservation et renseignements auprès de l’Office du tourisme : 05 61 67 52 52 ouinfo@pap-tourisme.fr.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0561675252 »}, {« type »: « email », « value »: « info@pap-tourisme.fr »}] [{« link »: « mailto:info@pap-tourisme.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

Suivez le guide pour découvrir le monastère fondé au XVIIe siècle, du cloître jusqu’à la chapelle en passant par les cellules des carmélites.

© Jacques Valat