Visites guidées du centre hospitalier de Cadillac, Centre hospitalier, Cadillac

Informations pratiques

Visites guidées du centre hospitalier de Cadillac Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Centre hospitalier Gironde

Gratuit. Sur réservation. 12 personnes maximum par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:35:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du territoire, tout en sensibilisant le public aux enjeux de la santé mentale et à la déstigmatisation des personnes concernées par la maladie.

Poussez la grille du cimetière des Oubliés, à Cadillac-sur-Garonne, point de départ silencieux d’un voyage à travers plus de quatre siècles de mémoire. Les professionnels de l’établissement vous accompagnent, tels des passeurs d’histoire, pour vous en révéler les visages cachés.

Vous franchirez ensuite le seuil de la chapelle de l’hôpital, avant de traverser la cour d’honneur pour rejoindre les cellules des pèlerins — vestiges encore vivant, puisque des marcheurs du chemin de Saint-Jacques de Compostelle y font halte encore aujourd’hui, perpétuant une tradition d’accueil vieille de plusieurs siècles.

La visite se prolonge par une flânerie dans le parc de l’établissement, où des arbres centenaires témoignent, à leur façon silencieuse, du temps qui passe et des vies qui se sont succédé en ces lieux.

Le parcours s’achève dans le hall du bâtiment de la direction, où une exposition conçue par l’association Siriona retrace l’histoire croisée de la ville de Cadillac-sur-Garonne et de son hôpital

3 horaires : 10h à 11h50 – 14h à 15h50 – 14h45 à 16h35

Départ : cimetière des Oubliés – avenue Joseph Caussil (accès PMR)

Centre hospitalier 89 rue Cazaux Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 76 54 47 http://www.ch-cadillac.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ch-cadillac.fr/actualites/le-ch-de-cadillac-vous-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du tout…

©CH cadillac