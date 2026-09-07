Visites guidées du château de Clermont, Château de Clermont, Clermont

Informations pratiques

Visites guidées du château de Clermont Samedi 19 septembre, 10h30, 11h00, 14h00, 14h30, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Clermont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Visite « L’express » 15 min

Samedi et dimanche 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h – 15 min

Visite « Si les pierres parlaient » 60 min

Samedi et dimanche 11h et 14h30

ALERTES MÉTÉO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 50 33

Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.

Visite « L’express » 15 min

© Dep74 – Y.Cerrutti