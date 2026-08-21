Visites guidées du château d’Oudon Journées Européennes du Patrimoine Château d’Oudon Oudon

Informations pratiques

Oudon

Visites guidées du château d’Oudon Journées Européennes du Patrimoine

Château d’Oudon 11 Rue du Pont Levis Oudon Loire-Atlantique

Tarif : 4.9 – 4.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez redécouvrir le château d’Oudon comme à l’époque.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’Oudon est accessible uniquement en visite guidée de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Départs toutes les 30 minutes.

Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans.

Spécialement pour vous, des guides costumés vous proposeront une visite pour mieux comprendre l’histoire de ce château médiéval et de son curieux donjon octogonal. L’architecture et la vie au Moyen Age n’auront plus de secrets pour vous, et vous pourrez admirer la magnifique vue sur la vallée de la Loire depuis le toit de la tour.

Réservations sur www.chateau-oudon.fr. .

Château d’Oudon 11 Rue du Pont Levis Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 80 04

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English :

Come rediscover Oudon Castle just as it was back then.

L’événement Visites guidées du château d’Oudon Journées Européennes du Patrimoine Oudon a été mis à jour le 2026-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis