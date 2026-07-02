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Visites guidées du couvent Sainte-Cécile et de l’exposition Hache, Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile, Grenoble

samedi 19 septembre 2026 · Edition Glénat - Couvent Sainte Cécile · Grenoble

Visites guidées du couvent Sainte-Cécile et de l’exposition Hache, Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile, Grenoble

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Edition Glénat - Couvent Sainte Cécile
Adresse
37 rue Servan 38000 Grenoble
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif
Tarif préférentiel : 5€/ pers. gratuit -12 ans. Le billet donne également accès au cabinet Rembrandt.

Visites guidées du couvent Sainte-Cécile et de l’exposition Hache Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile Isère

Tarif préférentiel : 5€/ pers. gratuit -12 ans. Le billet donne également accès au cabinet Rembrandt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Accompagnés d’un guide conférencier, découvrez tous les secrets du couvent Sainte-Cécile ainsi que l’exposition « Hache, ébénistes à Grenoble » !

Edition Glénat – Couvent Sainte Cécile 37 rue Servan 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 88 75 75 »}]
Accompagnés d’un guide conférencier, découvrez tous les secrets du couvent Sainte-Cécile ainsi que l’exposition « Hache, ébénistes à Grenoble » !

©Fonds Glénat

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