Visites guidées du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers, Faculté de Santé Département Pharmacie, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Faculté de Santé Département Pharmacie · Angers
Informations pratiques
Visites guidées du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h00 Faculté de Santé Département Pharmacie Maine-et-Loire
Participation et de chapeau, 20 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre 2026 :
Visites commentées (inscription à Destination Angers : https://www.destination-angers.com/ ou 02 41 23 50 00, maximum 20 personnes ) : de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 16h30
Véritable institution datant de 1890, ce jardin d’étude conserve 2000 espèces végétales. Au centre un jardin divisé en 32 plates-bandes où les plantes sont classées par familles botaniques. Une serre abrite des plantes tropicales telle la citronnelle, la sensitive ou des plantes carnivores. L’arboreteum s’enorgueillit d’un sassafras, d’un araucaria de 150 ans, d’un séquoia géant de 42 m de haut ou d’un ginkgo femelle. En terrasse, le jardin thématique présente des massifs de plantes groupées selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la graineterie où sont conservées les espèces dans plus de 1600 bocaux de graines.
Faculté de Santé Département Pharmacie 16 boulevard Daviers 49045 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.destination-angers.com/ »}] [{« link »: « https://www.destination-angers.com/ »}]
Dimanche 20 septembre 2026 :
aajb
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026