Visites guidées du Nouveau Théâtre, Nouveau Théâtre Besançon, Besançon

Informations pratiques

Visites guidées du Nouveau Théâtre Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Nouveau Théâtre Besançon Doubs

Limité à 19 personnes par visite. Attention pour les personnes à mobilité réduite, la visite comporte plusieurs escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le 19 septembre, dès 14h, venez vivre une journée portes ouvertes au Nouveau Théâtre !

Venez explorer les coulisses du théâtre, et découvrir l’envers du décor à l’occasion de visites guidées animées par l’équipe des relations avec les publics.

Tout au long de la journée, découvrez le programme de la saison 26-27, réservez vos spectacles et plongez dans l’univers du NTB.

Nouveau Théâtre Besançon 2 avenue edouard droz, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Mouillère Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381885511 https://ntbesancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ntbesancon.fr/programme/2026-2027/ouverture »}] En 1890, la Compagnie des Bains édifie à la Mouillère un complexe thermal qui comprend un établissement thermal, un hôtel et un casino. La salle des fêtes du Casino sert aux représentations théâtrales d’opéra comique, d’opérette et de comédie, ainsi qu’aux concerts symphoniques et aux bals.

L’histoire du CDN et de cette salle des fêtes, transformée au fil des années, sont intimement imbriquées. André Mairal, premier directeur du CDN (de 1972 à 1981) dispose de trois lieux : le Théâtre municipal, le Théâtre du Casino et la Boutiquethéâtre.

La salle du Casino, historique, centrale, prestigieuse, devient logiquement celle du CDN : sa mission de décentralisation prend alors tout son sens dans un beau lieu de la capitale régionale, même équipé et installé de façon rudimentaire. Le directeur suivant, Denis Llorca, choisira à son tour la salle du Casino. En 1991, la nomination de René Loyon à la tête du CDN ouvre une période d’aménagements et de travaux, qui aboutit en 1995-1996 à la restructuration de la salle, de l’accueil du public et à la création de locaux annexes en façade sud abritant l’administration. Depuis, le CDN peut assurer plus harmonieusement sa mission à Besançon : la salle, embellie et fonctionnelle, peut recevoir un public élargi, dans de bonnes conditions de confort, de visibilité et d’écoute. Tramway : Lignes 1 et 2 – arrêt Parc Micaud. Bus : Ligne 5 – arrêt Diderot / Gare de la Mouillère et Lignes 4, 6, 11, 12 – Denfert Rochereau. Vélocité : Parc Micaud / Gare dela Mouillère. Parkings : Marché Beaux-Arts /Cusenier, Saint-Paul / Pont Bregille.

Le 19 septembre, dès 14h, venez vivre une journée portes ouvertes au Nouveau Théâtre !

© Pierre Gondard