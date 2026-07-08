Visites guidées du Pavillon de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre d’Anacrouse – Prélude(s) de saison 2026
Visites du Pavillon de la Sirène : découvrez ce nouveau lieu qui s’inscrit dans une longue histoire musicale
Avec Sébastien Ludwig, président de l’association et architecte
Venez découvrir les locaux du Pavillon de La Sirène !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 12h00 à 13h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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