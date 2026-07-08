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Visites guidées du Pavillon de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Visites guidées du Pavillon de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Dans le cadre d’Anacrouse – Prélude(s) de saison 2026

Visites du Pavillon de la Sirène : découvrez ce nouveau lieu qui s’inscrit dans une longue histoire musicale

Avec Sébastien Ludwig, président de l’association et architecte

Venez découvrir les locaux du Pavillon de La Sirène !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 12h00 à 13h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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