Visites guidées du Pavillon de La Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Dans le cadre d’Anacrouse – Prélude(s) de saison 2026

Visites du Pavillon de la Sirène : découvrez ce nouveau lieu qui s’inscrit dans une longue histoire musicale

Avec Sébastien Ludwig, président de l’association et architecte

Venez découvrir les locaux du Pavillon de La Sirène !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 12h00 à 13h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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