Visites guidées du site de Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne église de Cailloup · Pamiers
Informations pratiques
Visites guidées du site de Cailloup 19 et 20 septembre Ancienne église de Cailloup Ariège
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’ancienne église, le jardin médiéval et le verger.
Accès : chemin de randonnée partant du parking de Barès (1,3 km).
Visites proposées par l’association Cailloup Saint-Antonin. Renseignements : 06/43/43/73/70 oudaniel.pedoussat@free.fr.
Ancienne église de Cailloup France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.
Découvrez l’ancienne église, le jardin médiéval et le verger.
© Jacques Valat
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