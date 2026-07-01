Visites guidées du site de Cailloup, Ancienne église de Cailloup, Pamiers

Informations pratiques

Visites guidées du site de Cailloup 19 et 20 septembre Ancienne église de Cailloup Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’ancienne église, le jardin médiéval et le verger.

Accès : chemin de randonnée partant du parking de Barès (1,3 km).

Visites proposées par l’association Cailloup Saint-Antonin. Renseignements : 06/43/43/73/70 oudaniel.pedoussat@free.fr.

Ancienne église de Cailloup France, Chem. de Bares, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Cave Ariège Occitanie 05 61 67 45 58 http://ville-pamiers.fr/ [{« link »: « mailto:daniel.pedoussat@free.fr »}] Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIe siècle, l’ancienne église de Cailloup a été restaurée récemment, elle contient un faux-retable baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont été installé par l’Association Cailloup Saint-Antonin. Parking.

Découvrez l’ancienne église, le jardin médiéval et le verger.

© Jacques Valat