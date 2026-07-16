Visites guidées et activités diverses à la Condition Publique, Condition publique, Roubaix

Informations pratiques

Visites guidées et activités diverses à la Condition Publique 19 et 20 septembre Condition publique Nord

Visites guidées et ateliers sur réservation auprès de La Condition Publique : 03.28.33.48.33 ou billetterie@laconditionpublique.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite en 1902 pour le conditionnement des matières textiles, la Condition Publique est un témoin majeur de l’architecture industrielle roubaisienne. Elle est aujourd’hui une manufacture culturelle, un lieu de création, de rencontres et d’échange autour des arts, du patrimoine et des mémoires du territoire.

Actions proposées

– Performance « The Moroccan Sheikha Soukaina » de Soukaina Joual – entrée libre

– Visite guidée de la Condition Publique De briques et d’art, samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30

– Parcours d’art urbain dans le quartier du Pile et au bord du canal, samedi et dimanche à 15h

– Visite guidée des coulisses de la salle de spectacle, samedi et dimanche à 15h

– Atelier laine encollé, samedi et dimanche à 17h – à partir de 8 ans

– Atelier dessin perspective, samedi de 15h à 17h – à partir de 8 ans

– Atelier yoga, dimanche de 11h à 12h – à partir de 8 ans

– Cours de pilates avec le service des sports

Condition publique 5 Pl. du Général Faidherbe, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

Construite en 1902 pour le conditionnement des matières textiles, la Condition Publique est un témoin majeur de l’architecture industrielle roubaisienne. Elle est aujourd’hui une manufacture un lieu …

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