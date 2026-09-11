Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP, CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine, Marseille

Informations pratiques

Visites guidées gratuites à la découverte du CICRP Samedi 19 septembre, 10h00 CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine Bouches-du-Rhône

Étant donné la configuration des lieux, la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (escaliers, petites marches, passerelles, couloirs étroits…). Pour la visite Famille, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) ouvre ses portes le samedi 19 septembre afin de vous permettre de découvrir cet établissement unique en France.

Plusieurs visites guidées sont proposées tout au long de la journée en lien avec la thématique nationale : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

En franchissant les portes du CICRP, vous allez découvrir comment on sauve une peinture, la manière dont on préserve nos monuments historiques ou encore les techniques pour déplacer les œuvres et les mettre en sûreté. Une visite destinée aux plus jeunes et à leurs parents est également proposée, au cours de laquelle vous apprendrez à connaître les insectes qui dévorent le patrimoine.

Cette ouverture exceptionnelle est une occasion rare de découvrir un univers d’ordinaire fermé au public, de rencontrer les agents du CICRP (scientifiques, conservateurs du patrimoine, régisseurs et personnel administratif) et d’en apprendre davantage sur leurs missions d’assistance scientifique et technique.

Choisissez votre visite et inscrivez-vous !

CICRP – Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine 21 rue guibal 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cicrp.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/cc/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-4863503 »}] Le CICRP est un groupement d’intérêt public créé en 2002, constitué du ministère de la Culture, de la ville de Marseille, du conseil régional Sud PACA et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et la restauration du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du domaine privé protégé au titre des monuments historiques. En bus : lignes n°49 arrêt Belle de Mai La Friche et n°56, arrêt Pôle Média – En vélo : borne vélo 3321 (rue Jobin) – En tram : Ligne 2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pieds) – En métro : Lignes 1 et 2, arrêt Saint-Charles (puis 15 min. à pied)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) ouvre ses portes le samedi 19 septembre afin de vous de…

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