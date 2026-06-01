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Visites guidées gratuites du Jardin botanique, Jardin du CBN de Brest, Brest

Visites guidées gratuites du Jardin botanique, Jardin du CBN de Brest, Brest

Visites guidées gratuites du Jardin botanique, Jardin du CBN de Brest, Brest samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du CBN de Brest

Adresse : Rampe du Stang-Alar brest

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Visites guidées gratuites à 14h30 et 16h • Durée de la visite : 1h • Groupe de 25 personnes • Billets à retirer avant la visite au pavillon d'accueil

Visites guidées gratuites du Jardin botanique 6 et 7 juin Jardin du CBN de Brest Finistère

Visites guidées gratuites à 14h30 et 16h • Durée de la visite : 1h • Groupe de 25 personnes • Billets à retirer avant la visite au pavillon d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Jardin botanique offre un tour du monde végétal sur 30 ha. Les plantes sont regroupées par origine géographique créant ainsi une succession d’ambiances qui confèrent toute son originalité à ce jardin unique. Début du voyage en Armorique, puis détour par la Méditerranée et l’Asie, avant de terminer en Amérique ou Australie. Les bruyères et les chênes bretons grandissent ici en compagnie de l’Echium des Canaries, de l’Euphorbe des Açores, du Cyprès du Cachemire ou encore du Cocotier du Chili.
Deux audioguides en français et en anglais vous permettront de mieux profiter des spécificités du jardin https://izi.travel/fr/france/guides-de-villes-en-brest
#La Belle Saison des CBN

Jardin du CBN de Brest Rampe du Stang-Alar brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@cbnbrest.com »}] [{« link »: « https://izi.travel/fr/france/guides-de-villes-en-brest »}]
Le Jardin botanique offre un tour du monde végétal sur 30 ha. Les plantes sont regroupées par origine géographique créant une succession d’ambiances qui confèrent toute son originalité à ce jardin. botanique

© C. Le Guillou (CBN de Brest)

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