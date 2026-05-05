Visites guidées gratuites du Jardin botanique, Jardin du conservatoire botanique national de Brest, Brest

Visites guidées gratuites du Jardin botanique 6 et 7 juin Jardin du conservatoire botanique national de Brest Finistère

Visites guidées gratuites à 14h30 et 16h

• Durée de la visite : 1h

• Groupe de 25 personnes

• Billets à retirer avant la visite au pavillon d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le Jardin botanique offre un tour du monde végétal sur 30 ha. Les plantes sont regroupées par origine géographique créant ainsi une succession d’ambiances qui confèrent toute son originalité à ce jardin unique. Début du voyage en Armorique, puis détour par la Méditerranée et l’Asie, avant de terminer en Amérique ou Australie. Les bruyères et les chênes bretons grandissent ici en compagnie de l’Echium des Canaries, de l’Euphorbe des Açores, du Cyprès du Cachemire ou encore du Cocotier du Chili.

Deux audioguides en français et en anglais vous permettront de mieux profiter des spécificités du jardin https://izi.travel/fr/france/guides-de-villes-en-brest

Jardin du conservatoire botanique national de Brest 39 allée du Bot, 29200 Brest, France Brest 29200 Finistère Bretagne 0298024600 http://www.cbnbrest.fr [{« link »: « https://izi.travel/fr/france/guides-de-villes-en-brest »}] Etablissement scientifique et technique créé en 1975, ayant une mission d’étude et de préservation des espèces végétales les plus menacées à travers le monde, reconnue à l’international. Son jardin conservatoire, aménagé dans le vallon encaissé du Stang-Alar, est un espace public et scientifique qui présente des collections botaniques en plein air (fougères arborescentes, bambous, palmiers, eucalyptus…), abritées dans des serres tropicales ou conservées sous forme de graines. Ouverture toute l’année, nombreuses actions d’éducation et de sensibilisation auprès des scolaires et de groupes d’adultes spécialisés (30 ha). Label Jardin remarquable et Jardin botanique de France.

Rendez-vous aux jardins

© C. Le Guillou (CBN de Brest)