Visites guidées « Histoire et architecture », Monument à la gloire de la Résistance, Toulouse

Informations pratiques

Visites guidées « Histoire et architecture » 19 et 20 septembre Monument à la gloire de la Résistance Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inauguré à l’occasion de l’anniversaire de la Libération de Toulouse, le Monument à la Gloire de la Résistance est une œuvre architecturale classée au titre des monuments historiques.

Des visites guidées permettront d’en apprendre davantage sur son histoire et son architecture.

Visites guidées « Histoire et architecture », durée : 30 minutes.

Horaires : 11h30, 14h30, 16h et 17h.

Monument à la gloire de la Résistance Avenue Frédéric Mistral, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Le monument à la gloire de la Résistance est une grande oeuvre du modernisme toulousain.

L’entrée en est symbolisée par une étonnante sculpture de tubes métalliques.

Ce mémorial évoque la résistance et invite le visiteur à un moment de recueillement sur les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale.

Le parcours, volontairement fait pour marquer les esprits, est un tunnel scandé de cryptes qui évoquent les déportés et les fusillés…

Pas à pas, on s’enfonce sous terre, jusqu’à être libéré au niveau du jardin des Plantes.

Tous les ans, le 19 août, à 11 heures du matin, le soleil éclaire une plaque commémorative de la libération de Toulouse.

Cette œuvre collective de l’Atelier des Architectes Associés (les 3A) est remarquable par sa conception, qui mêle architecture, sculpture et audiovisuel. Métro François Verdier. Bus Tisséo L7 arrêt Jardin des plantes.

Inauguré à l’occasion de l’anniversaire de la Libération de Toulouse, le Monument à la Gloire de la Résistance est une oeuvre architecturale et classée Monument Historique. Par l’intermédiaire de il …

©Alexandre Ollier