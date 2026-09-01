Visites Guidées jeune public Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Visites Guidées jeune public

Impasse Bony Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Visites jeune public (6 ans et +) proposée par le service Ville d’Art et d’Histoire les Fortifications de Lunéville le 15 juillet 2026 à 14h

Construite comme une enquête, cette visite te permettra de comprendre la ville avant sa reconstruction au XVIIIe siècle. Au départ de la place de la 2e DC à 14h

Le 19 août 2026 à 14h Elle s’est construite comment la Ville ? Des siècles se sont écoulés depuis la fondation de la ville au Xe siècle. A l’aide d’une maquette géante, viens retracer l’histoire de Lunéville et de son architecture. Au départ de l’espace Guy Corbiat à 14h. Le 30 septembre 2026 à 14h C’est quoi un chantier de restauration ? Trois ans de travaux ont occupé les artisans sur l’église Saint-Jacques ! Taille de pierre, charpente, couverture… Mets ton casque de chantier et viens découvrir ce qu’il s’est passé sur l’échafaudage ! Toutes les animations jeune public sont gratuites Limitées à 10 enfants Matériel pédagogique fourni.Enfants

0 .

Impasse Bony Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 13 crichard@mairie-luneville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tours for young visitors (ages 6 and up) offered by the City of Art and History department: the Fortifications of Lunéville on July 15, 2026, at 2:00 p.m.

Structured like an investigation, this tour will help you understand the city as it was before its reconstruction in the 18th century. Starting at Place de la 2e DC at 2:00 p.m.

August 19, 2026, at 2:00 p.m. “How was the city built?” Centuries have passed since the city’s founding in the 10th century. Using a giant model, come trace the history of Lunéville and its architecture. Starting at the Espace Guy Corbiat at 2:00 p.m. September 30, 2026, at 2:00 p.m. %AB What is a restoration project? %BB Craftsmen have been working on Saint-Jacques Church for three years! Stone masonry, carpentry, roofing… Put on your hard hat and come discover what happened up on the scaffolding! All activities for young visitors are free. Limited to 10 children. Educational materials provided.

L’événement Visites Guidées jeune public Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS