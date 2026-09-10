Visites guidées : le château médiéval de Surgères, Château médiéval de Surgères, Surgères

Informations pratiques

Visites guidées : le château médiéval de Surgères 19 et 20 septembre Château médiéval de Surgères Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plusieurs visites vous sont proposées cette année !

Accompagnés de passionnés, traversez l’espace et le temps à la découverte de l’histoire du parc du château.

Château médiéval de Surgères square du Château, 17700 Surgères, France Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546070023 https://www.ville-surgeres.fr/decouvrir/incontournables/patrimoine/chateau-surgeres Le château du XIIe siècle a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires, depuis les Maingot jusqu’à nos jours. La mairie occupe aujourd’hui l’édifice.

La Ville de Surgères vous propose un parcours Audio au cœur de son site historique.

Plusieurs visites vous sont proposées cette année !

©mairiedesurgeres