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Visites guidées « Le Louvre et la photographie », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

mardi 10 novembre 2026 · Musée du Louvre et jardin des Tuileries · Paris

Visites guidées « Le Louvre et la photographie », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Musée du Louvre et jardin des Tuileries
Adresse
Place du carrousel, 75001 Paris, France
Ville
75001 Paris
Département
Paris
Tarif
Réservé aux patients et personnels de l'AP-HP

Visites guidées « Le Louvre et la photographie » Mardi 10 novembre, 10h00 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Réservé aux patients et personnels de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour découvrir le musée du Louvre à travers les yeux des photographes.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)
Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour le du…

©Musée du Louvre

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