Visites guidées « Le Louvre et la photographie », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Visites guidées « Le Louvre et la photographie » Mardi 10 novembre, 10h00 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Réservé aux patients et personnels de l’AP-HP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00

Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour découvrir le musée du Louvre à travers les yeux des photographes.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour le du…

©Musée du Louvre