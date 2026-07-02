Visites guidées « Le Louvre et la photographie », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
mardi 10 novembre 2026 · Musée du Louvre et jardin des Tuileries · Paris
Informations pratiques
Visites guidées « Le Louvre et la photographie » Mardi 10 novembre, 10h00 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris
Réservé aux patients et personnels de l’AP-HP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T12:00:00+01:00
Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour découvrir le musée du Louvre à travers les yeux des photographes.
Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)
Visite guidée de l’exposition « Le Louvre et la photographie » où le Louvre devient tour à tour, sujet, décor, source d’inspiration pour les artistes. Une exposition à la croisée des regards pour le du…
©Musée du Louvre
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