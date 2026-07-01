Visites guidées – Mers : villas Belle Epoque, Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains, Mers-les-Bains

Informations pratiques

Visites guidées – Mers : villas Belle Epoque 19 et 20 septembre Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains Somme

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits thérapeutiques, Mers connait un développement spectaculaire.

A la fin du XIXe siècle, le chemin de fer amène vers nos côtes les premiers vacanciers appelés « baigneurs ». Ceux-ci, issus de l’aristocratie et de la riche bourgeoisie de l’époque, allaient s’y fixer en construisant les premières résidences secondaires de notre monde moderne.

Bureau d’accueil touristique – Avenue du 18 Juin 1940 80350 Mers-les-Bains 3 avenue du 18 juin 1940 80350 MERS-LES-BAINS Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France 02.35.86.05.69 https://www.destination-letreport-mers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.35.86.05.69 »}] La ville de Mers-les-Bains est connue et admirée pour être un témoignage unique de l’architecture « Belle Epoque ». Cette visite guidée du Quartier Balnéaire classé « secteur sauvegardé » vous fait revivre les étapes importantes qui ont conduit ce petit village agricole à devenir une grande station balnéaire de la Côte Picarde. Parking de la Galiote, rue du 4 septembre (gratuit) à proximité de la place du marché.

Avec la découverte des bains de mer et de leurs bienfaits thérapeutiques, Mers connait un développement spectaculaire.

© Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers